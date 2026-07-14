Экс-полицейского осудили за мошенничество с арестованной машиной в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Уссурийску признали виновным в мошенничестве и подделке документов. В феврале 2025 года 30-летний мужчина вывез с территории отдела полиции арестованный Toyota Harrier стоимостью более двух миллионов рублей и несколько месяцев использовал его в личных целях. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для видимости законного владения автомобилем мужчина изготовил поддельный договор купли-продажи. Вину он не признал и заявил, что не собирался похищать машину.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, заявил, что намерений похищать данный автомобиль он не имел», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Суд назначил бывшему полицейскому шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и запретил три года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор еще не вступил в законную силу.

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