Спасатели вытащили две перевернувшиеся лодки из реки на Камчатке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Большерецком округе за один день перевернулись две лодки на реке Большой. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый звонок в службу спасения 112 поступил днем 12 июля. В протоке Шефской перевернулась резиновая лодка. К приезду спасателей находившиеся в ней люди уже выбрались на берег. Специалисты пришвартовали судно и вернули его хозяевам. Вечером того же дня на отмели нашли еще одну лодку – моторную. Паводок вынес ее на мелководье.

«Подъем воды и сильное течение помешали лодочникам справиться с управлением, из-за чего плавсредства перевернулись», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В обоих случаях пострадавших не оказалось, обе лодки вернули владельцам. Спасатели призывают воздерживаться от выхода на воду в темное время суток без спасательных жилетов и тем более в состоянии алкогольного опьянения.

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