Ограбил бывшую супругу и угнал ее авто житель Приморья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке местного жителя осудят за ограбление бывшей жены. Нетрезвый мужчина вырвал у нее сумку, а найдя в ней ключи, угнал ее автомобиль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина повстречал бывшую супругу и вырвал из ее рук сумку. Внутри оказались деньги, телефон, косметика и ключи от ее машины. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Обнаружив ключи, он сел за руль чужого автомобиля и уехал. После непродолжительной поездки он бросил машину неподалеку.

«Уголовное дело о грабеже и неправомерном завладении автомобилем направлено в Первореченский районный суд для рассмотрения по существу», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчине предстоит ответить сразу по двум статьям уголовного кодекса.

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