Суд отправил в колонию избившего полицейского дебошира на Камчатке Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд отправил 38-летнего местного жителя в колонию за нападение на полицейского. Пьяный скандалист устроил дебош в подъезде, а потом дважды ударил стража порядка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В апреле соседи вызвали полицейских из-за шумного мужчины, который стучал в двери подъезда и громко ругался. Стражи порядка отвезли его на медицинское освидетельствование. Там он не успокоился: продолжал сквернословить, мешал врачам работать и не реагировал на просьбы угомониться.

«На законные требования стража порядка прекратить непристойное поведение подсудимый дважды ударил его», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

На суде мужчина вину не признал и заявил, что просто не согласился с тем, как его задерживали. Судья эти объяснения не принял. С учетом прежних судимостей рецидивисту назначили четыре с половиной года в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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