Сильный ветер и мощный ливень накроют Владивосток 15 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погоды 15 июля. На город надвигаются сильные дожди и штормовой ветер, поэтому все дежурные службы переведены в режим повышенной готовности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По прогнозам метеорологов, количество осадков может достигнуть 70 миллиметров. Непогода будет сопровождаться порывами ветра от 17 до 22 метров в секунду. Аварийные бригады заранее готовятся к удару стихии, чтобы оперативно устранять любые последствия ливня на дорогах.

«Жителям и гостям города, находящимся на прибрежных территориях, рекомендуется на время непогоды прекратить отдых у воды», – рассказали в администрации Владивостока.

Обо всех нештатных ситуациях люди могут сообщать по круглосуточному телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222-333. Также заявки от жителей принимаются через городской чат-бот в мессенджерах.

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