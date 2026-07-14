Мужчину оставили под стражей за обман двух пенсионерок в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Фокино 39-летний местный житель оставил без квартиры одну пенсионерку, а у другой забрал выплаты за погибшего на СВО сына. Мужчину обвиняют в мошенничестве на сумму около трех миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина втерся в доверие к 79-летней женщине, потерявшей сына на специальной военной операции. Он убедил ее подписать на его имя доверенность на распоряжение имуществом и всеми выплатами, а также оформил на себя завещание. Так он похитил более 500 тысяч рублей.

Кроме того, договорившись с 40-летней знакомой, он завладел квартирой еще одной пожилой жительницы. Вторая потерпевшая осталась на улице и понесла ущерб на 2,4 миллиона рублей.

«Фокинским городским судом продлен на два месяца 14 суток срок содержания под стражей жителю городского округа. Данные преступления относятся к категории тяжких», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

За мошенничество в особо крупном размере мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

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