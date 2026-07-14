Арест квартиры заставил виновника ДТП выплатить долг в Приморье Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье судебные приставы заставили виновника ДТП выплатить долг в 500 тысяч рублей. Мужчина тянул с погашением до тех пор, пока на его квартиру не наложили арест. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина ехала по Народному проспекту к родственнице на свадьбу, когда водитель BMW 420i не уступил ей дорогу и совершил столкновение. Суд обязал его возместить ущерб, однако тот игнорировал требования приставов. Тогда специалисты наложили арест на квартиру в пригороде Владивостока и предупредили, что жилье выставят на торги.

«Сотрудник Службы предупредил должника, что в случае неприятия мер к исполнению требований имущество после оценки будет передано на реализацию», – рассказали в ГУФССП России по Приморскому краю.

Мужчина полностью погасил долг перед пострадавшей, а также выплатил дополнительный штраф за несвоевременное исполнение судебного решения.

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