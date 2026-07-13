Для многих участников турнира дартс стал не просто увлечением, а настоящим смыслом жизни. Фото: Приморская федерация спорта лиц с ПОДА

В краевой столице состоялся традиционный открытый чемпионат Приморья по дартсу среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Турнир прошел в тренажерном зале адаптивного спорта, расположенном по улице Часовитина. Организатором выступила Приморская федерация спорта лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата при поддержке администрации Владивостока.

Регистрация участников началась в 11 часов, а сами соревнования – ровно в полдень. На турнире работали опытные специалисты – главный судья Анна Размазина и главный секретарь, судья всероссийской категории Марина Дорожкина.

Для многих участников турнира дартс стал не просто увлечением, а настоящим смыслом жизни. Некоторые признаются, они буквально живут этой игрой – тренируются днями напролет.

– Это, можно сказать, игра аристократов, интеллектуальный вид спорта. Это развитие физического состояния, это концентрация внимания, это улучшение зрения, это внимательность, координация движений, – рассказал президент Приморской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Артем Моисеенко.

Атмосфера на соревнованиях была по-спортивному азартной, но при этом дружеской и теплой. Турнир доказал, что это серьезная дисциплина. Победители получили награды, но главным итогом турнира стали не призы, а улыбки участников и осознание того, что спорт действительно доступен каждому.

Команда участников и организаторов турнира. Фото: Приморская федерация спорта лиц с ПОДА

Зал на улице Часовитина открыт для всех желающих. Любой человек с ограниченными физическими возможностями может приезжать сюда и заниматься совершенно бесплатно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.