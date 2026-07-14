Прокуратура проверит загрязнение побережья бухты Врангеля в Приморье Фото: Марина БУНАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанском округе побережье бухты Врангеля загрязнили нефтепродуктами. Ситуацией на территории одной из местных баз отдыха заинтересовалась природоохранная прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О загрязнении морского побережья стало известно из публикаций в средствах массовой информации. Межрайонная природоохранная прокуратура Владивостока оперативно отреагировала на сообщения и организовала проверку. К месту предполагаемого экологического инцидента выехали профильные специалисты Росприроднадзора.

«Природоохранный прокурор оценит действия организаций и решения контролирующих органов при исполнении природоохранного законодательства», – рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Эксперты выясняют масштабы загрязнения и ищут источник выброса нефтепродуктов. Если нарушения подтвердятся, надзорное ведомство примет соответствующие меры и заставит виновных ответить за причиненный природе ущерб.

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