Бродил в темноте и не понимал где находится: росгвардейцы спасли потерявшего память мужчину в Кузбассе

После исчезновения 82-летнего мужчины в Кузбассе родные подняли тревогу Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Юрге патрульные Росгвардии нашли 82-летнего пенсионера, который ночью вышел из дома и потерялся. Мужчина перестал выходить на связь, а его здоровье вызывало серьезные опасения у близких. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Родственники забили тревогу сразу, как только обнаружили пропажу дедушки. Из-за состояния здоровья он не мог долго оставаться один на улице без медицинской помощи. Как сообщает «Сiбдепо», стражи порядка начали прочесывать городские кварталы. Патрульные Рамиль Д. и Евгений Г. заметили на одной из улиц растерянного пожилого мужчину, который явно не понимал, где находится и куда идет.

«Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил на улице Комсомольской мужчину, который находился в дезориентированном состоянии», – рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Патрульные установили личность пожилого человека и сразу отвезли его в отдел полиции, где его уже ждала семья. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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