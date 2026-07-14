Первая партия черемши ушла на экспорт в Китай из Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Приморья в Китай отправилась первая в этом году партия соленой черемши. Специалисты Россельхознадзора успешно оформили 24 тонны популярного растения, которое также называют «медвежьим луком». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Крупную партию деликатеса подготовило к экспорту одно из предприятий Владивостока. Инспекторы Уссурийского фитосанитарного поста проверили документы на груз, а эксперты местной лаборатории подтвердили качество и безопасность самого растения. После выдачи сертификатов черемшу загрузили в автомобили и отправили через границу в соседнюю страну.

«За аналогичный период 2025 года в Китай была оформлена партия сушеной черемши весом 17,5 тонны, а всего за прошлый год из Приморья экспортировали три партии общим весом 60 тонн», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

За границей приморская черемша пользуется большим спросом у поваров. В Китае ее используют как начинку для традиционных пельменей цзяоцзы, подают в качестве гарнира, а также добавляют в соусы и острые приправы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.