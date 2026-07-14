Мужчина угрожал убийством людям около бизнес-центра в Приморье Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 47-летний местный житель предстанет перед судом за вооруженное хулиганство. Мужчина бросился с ножом на людей только из-за того, что ему не понравился их смех. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в ноябре прошлого года возле бизнес-центра на Уборевича. Мужчина проходил мимо стоящей компании людей и услышал смех. Он решил, что незнакомцы смеются над ним. Сильно оскорбившись, он достал нож и начал угрожать жестокой расправой.

«Действия фигуранта создали реальную угрозу жизни и здоровью людей, вызвав у них страх и панику», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по статье о хулиганстве с применением оружия. Материалы уголовного дела направили в суд, где мужчине предстоит ответить за свою агрессию.

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