Дойдет до 10 тысяч за килограмм: причину взлета цен на красную икру назвали в Приморье

Стоимость красной икры возрастет на 15 процентов в Приморье Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году цены на красную икру заметно выросли из-за слабого улова и инфляции. Причины для подорожания действительно весомые, однако эксперты советуют не поддаваться панике и планировать праздничные покупки заранее. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Количество деликатеса на прилавках сильно зависит от природных циклов. Традиционно в четные годы горбуши ловится меньше, чем в нечетные. К скромному улову добавились дорогая логистика и рост расходов на содержание рыболовецких судов. Из-за этого производители вынуждены поднимать отпускную стоимость продукта, сообщает «ФедералПресс». По прогнозам аналитиков, если ситуация не изменится, к новогодним праздникам килограмм красной икры может стоить от восьми до 10 тысяч рублей.

«При сохраняющемся дефиците и спросе стоит допускать корректировку цены в сторону увеличения еще на 10-15 процентов, которая традиционно происходит к Новому году и рождественским праздникам», – рассказал доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин.

Чтобы немного сэкономить, специалисты советуют покупать свежую икру сразу после завершения осеннего промысла на Дальнем Востоке – с конца сентября по ноябрь. А вот откладывать поход в магазин на последние дни декабря не стоит: на фоне предпраздничного ажиотажа цены традиционно достигают своего максимума.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.