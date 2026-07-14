До 83 тысяч рублей могут получать родственники по уходу за ребенком в Приморье Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет может не только мама, но и бабушки, дедушки, другие родственники или опекуны. О правилах начисления выплат рассказали в региональном отделении Социального фонда России. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На одного ребенка пособие назначается только одному члену семьи. Размер социальной поддержки напрямую зависит от заработка получателя и составляет 40% от его среднего дохода за два предыдущих года, но не может быть ниже установленного законом минимума. При этом человек сохраняет за собой право на выплаты даже в том случае, если он досрочно возвращается на работу на условиях полной занятости.

«В 2026 году максимальная сумма пособия превышает 83 тысячи рублей. Если родились двойня или тройня, выплаты могут оформить несколько родственников – отдельно на каждого ребенка», – рассказала руководитель отделения Социального фонда России по Приморскому краю Александра Вовченко.

Заявление на получение денег родственники могут подать через своего работодателя одновременно с оформлением отпуска по уходу за младенцем.

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