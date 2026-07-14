Профильный ветеринарный класс откроют для старшеклассников во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С сентября в одной из городских школ откроется профильный 10-й ветеринарный класс. Старшеклассники смогут углубленно изучать биологию и химию, а также получить полезные навыки работы с животными. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новое направление создано для ребят, которые уже задумываются о будущей профессии. Школьников ждут практические занятия, знакомство с основами хирургии, диагностики и послеоперационного ухода за зверями. По окончании 11-го класса подростки получат официальный сертификат ветеринарного санитара, который даст им дополнительные преимущества при поступлении в вузы на профильные специальности.

«Такие направления создаем совместно с организациями, заинтересованными в подготовке будущих специалистов. Для ребят это возможность увидеть профессию изнутри, пообщаться с экспертами и понять, насколько им близка выбранная сфера», – рассказала начальник управления образования администрации Владивостока Милица Щипун.

Подобный опыт обучения в городе уже есть: в прошлом году школьники из другого центра образования успешно изучали ветеринарию и даже прошли летнюю практику на базе настоящей клиники. Всего в новом учебном году для старшеклассников краевой столицы откроют 218 профильных классов по самым разным направлениям.

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