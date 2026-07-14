Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2026 5:40

Профильный ветеринарный класс откроют для старшеклассников во Владивостоке

Дети получат полезные навыки под руководством специалистов
Алина ВЕСНИНА
Профильный ветеринарный класс откроют для старшеклассников во Владивостоке

Профильный ветеринарный класс откроют для старшеклассников во Владивостоке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С сентября в одной из городских школ откроется профильный 10-й ветеринарный класс. Старшеклассники смогут углубленно изучать биологию и химию, а также получить полезные навыки работы с животными. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новое направление создано для ребят, которые уже задумываются о будущей профессии. Школьников ждут практические занятия, знакомство с основами хирургии, диагностики и послеоперационного ухода за зверями. По окончании 11-го класса подростки получат официальный сертификат ветеринарного санитара, который даст им дополнительные преимущества при поступлении в вузы на профильные специальности.

«Такие направления создаем совместно с организациями, заинтересованными в подготовке будущих специалистов. Для ребят это возможность увидеть профессию изнутри, пообщаться с экспертами и понять, насколько им близка выбранная сфера», – рассказала начальник управления образования администрации Владивостока Милица Щипун.

Подобный опыт обучения в городе уже есть: в прошлом году школьники из другого центра образования успешно изучали ветеринарию и даже прошли летнюю практику на базе настоящей клиники. Всего в новом учебном году для старшеклассников краевой столицы откроют 218 профильных классов по самым разным направлениям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.