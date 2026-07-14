Полицейские задержали избившего своего гостя мужчину на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 30-летний мужчина жестоко избил своего знакомого. Ссора началась в квартире, а закончилась на улице на глазах у соседей и под прицелом камер. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, двое мужчин и женщина вместе выпивали в квартире. Во время застолья между приятелями вспыхнул конфликт. Хозяин накинулся на гостя с кулаками и бил его до тех пор, пока тот не потерял сознание. После этого выволок бесчувственное тело на улицу и продолжил наносить удары там. Жестокую расправу заметили очевидцы, которые сразу вызвали скорую и полицию.

«Потерпевший передан медикам для экстренной госпитализации, а нападавший скрылся. Противоправное деяние было зафиксировано придомовой камерой видеонаблюдения», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сбежать от ответственности хозяину квартиры не удалось: сотрудники уголовного розыска нашли его и задержали. Сейчас по факту причинения тяжких телесных повреждений проводится доследственная проверка.

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