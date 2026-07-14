Приехавшая на отдых семья из Якутии пострадала в ДТП в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Черниговском районе семья из Якутии попала в серьезную автомобильную аварию. Женщина и двое маленьких детей вылетели в кювет на трассе «Уссури» по пути к морю. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло на 587-м километре. За рулем Honda Fit находилась 34-летняя женщина, а на пассажирских сиденьях ехали шестилетняя девочка и пятилетний мальчик. Водитель не справилась с управлением, из-за чего малолитражка съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет. Все трое получили сотрясения головного мозга, а также ушибы грудной клетки и шейного отдела позвоночника.

«Незнание сложного рельефа приезжими водителями – одна из причин ДТП в холмистых и горных регионах. Водители не обладают навыками управления транспортным средством на экстремальных уклонах, затяжных поворотах и слепых зонах», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

У пострадавшей женщины был 13-летний водительский стаж, и ранее она не нарушала правила. Инспекторы просят приезжающих в регион туристов заранее изучать сложные маршруты, держать увеличенную дистанцию и не спешить на незнакомых дорогах.

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