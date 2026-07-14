Спасатели выдвинулись в районы Приморья перед ударом непогоды Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Приморье из-за надвигающегося шторма ввели режим повышенной готовности. В три муниципальных округа отправили спасателей, чтобы они могли оперативно помочь населению в случае затоплений. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий ночью и днем 15 июля. Из-за опасности проливных дождей и паводков профильные службы усилили группировки на местах. Аэромобильные отряды МЧС выехали в Партизанский округ и Спасск-Дальний, а в Тернейский округ направились спасатели из Находки.

«В случае необходимости подразделения окажут помощь населению. Всего задействовано 53 специалиста, 16 единиц техники, включая семь плавсредств», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Главное управление ведомства продолжает непрерывно следить за ситуацией в регионе. Спасатели готовы в любой момент отреагировать на вызовы местных жителей.

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