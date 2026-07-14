На Курилах турист сорвался с Чертовой скалы и погиб

По факту гибели туриста региональное СУ СК возбудило уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На острове Итуруп турист сорвался с Чертовой скалы, расположенной в 44 километрах от города Курильска. От полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службы МЧС и СУ СК Сахалинской области.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции, однако спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, мужчина не был зарегистрирован – его маршрут не был оформлен в установленном порядке.

Следователи Корсаковского межрайонного следственного отдела СК России по Сахалинской области проводят процессуальную проверку по факту гибели. На месте происшествия проведен осмотр, опрашиваются очевидцы и назначены необходимые судебные экспертизы, которые должны установить точные причины падения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

МЧС России в связи с этим инцидентом в очередной раз напоминает туристам о важности безопасности при посещении горных и труднодоступных районов: обязательно регистрировать свой маршрут, оценивать возможные опасности с учётом погоды, не подходить к краю обрывов и не сокращать путь через крутые склоны. При себе необходимо иметь спутниковый телефон или GPS-трекер, а при ухудшении самочувствия или погоды – немедленно прекратить движение.

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