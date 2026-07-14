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НовостиПроисшествия14 июля 2026 6:35

На Курилах турист сорвался с Чертовой скалы и погиб

По факту гибели мужчины СК возбудил уголовное дело
Юлия ЕФРЕМОВА
По факту гибели туриста региональное СУ СК возбудило уголовное дело

По факту гибели туриста региональное СУ СК возбудило уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На острове Итуруп турист сорвался с Чертовой скалы, расположенной в 44 километрах от города Курильска. От полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службы МЧС и СУ СК Сахалинской области.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции, однако спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, мужчина не был зарегистрирован – его маршрут не был оформлен в установленном порядке.

Следователи Корсаковского межрайонного следственного отдела СК России по Сахалинской области проводят процессуальную проверку по факту гибели. На месте происшествия проведен осмотр, опрашиваются очевидцы и назначены необходимые судебные экспертизы, которые должны установить точные причины падения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

МЧС России в связи с этим инцидентом в очередной раз напоминает туристам о важности безопасности при посещении горных и труднодоступных районов: обязательно регистрировать свой маршрут, оценивать возможные опасности с учётом погоды, не подходить к краю обрывов и не сокращать путь через крутые склоны. При себе необходимо иметь спутниковый телефон или GPS-трекер, а при ухудшении самочувствия или погоды – немедленно прекратить движение.

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