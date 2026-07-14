«Кубок Семь Футов 2026» во Владивостоке собрал 400 яхтсменов на Амурском заливе

Регата собрала почти 400 участников. Фото: федерация парусного спорта Приморского края

Во Владивостоке завершилась традиционная регата «Кубок Семь Футов 2026» (9+), которая проходила с 7 по 12 июля на акватории Амурского залива. Почти 400 участников из Приморского и Хабаровского краев, а также с Сахалина боролись за победу в юношеских и крейсерских классах. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительство Приморского края.

Соревнования проходили в сложных погодных условиях: сильный ветер и густой туман не раз вносили коррективы в программу, отменяя старты и сокращая число гонок. Однако это не помешало яхтсменам показать высокий уровень мастерства и разыграть награды в девяти классах.

В юношеской части регаты приняли участие более 130 спортсменов из Владивостока, Находки, Хабаровска, Ванино, Комсомольска-на-Амуре, Невельска и Холмска. Соревнования прошли в классах «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «Лазер-стандарт» и «420». В большинстве дисциплин победу одержали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва и яхт-клуба «Семь Футов», что еще раз подтвердило лидерство приморской школы парусного спорта на Дальнем Востоке. Среди лучших – Ярослав Ольховский, Борис Орлов, Екатерина Юрка, Иван Караман и другие юные спортсмены.

Завершали регату гонки крейсерских яхт, где выступили около 270 человек из Владивостока, Находки, Артема и Славянки. Монотипы «Конрад 25Р» и «Плату 25» провели по шесть коротких гонок, остальные классы – по две маршрутные дистанции протяженностью до 22 миль.

В своих группах победили «Вальс Фантазия», «Сюрприз», «Румба», «Пинта», «Самба», «Depeche Mode» и «Алиса II». Специальные призы получили участники гонки памяти Владимира Высоцкого, а самым опытным яхтсменом признали 85-летнего Игоря Попова.

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