В Ульяновской области в страшном ДТП с фурой погибла семья из Татарстана

В страшной аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ульяновской области

В Новомалыклинском районе Ульяновской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибла семья из Набережных Челнов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на mosaica.ru.

Авария произошла на 129-м километре трассы «Алексеевское – Высокий Колок». Женщина 39 лет за рулем «Мазды СХ-5» выезжала со второстепенной дороги на главную, но не убедилась в безопасности маневра – в этот момент по трассе мчался многотонный «SITRAK C7H» с полуприцепом-цистерной. Легковушка влетела в грузовик, ее смяло и выбросило в поле, а фура от удара перевернулась на бок. В иномарке находились четверо: сама водитель, ее 70-летняя мать и двое детей – 15-летняя девочка и 10-летний мальчик. Все они погибли на месте от травм, несовместимых с жизнью.

По предварительным данным, семья возвращалась домой в Набережные Челны после поездки в Тольятти, где гостила у знакомых. Водительский стаж женщины составлял 10 лет. 53-летний водитель большегруза, который вез 40 тонн подсолнечного масла, получил тяжелые травмы ног и был госпитализирован – его жизни ничего не угрожает. По его словам, он не успел затормозить и пытался уйти от удара.

Прокуратура Новомалыклинского района организовала проверку и взяла ее ход на контроль. Местные жители отмечают, что этот перекрёсток считается аварийным из-за интенсивного движения фур, где при выезде со второстепенной дороги легко потерять бдительность. Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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