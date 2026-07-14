Жительницу Приморья осудили на 14 лет строгого режима за поджог военкомата

Жительница Приморья проведет в колонии строгого режима еще 12 лет. Фото: Дмитрий Игнатенко, правительство Приморского края

В Приморском крае отбывает наказание 27-летняя жительница Лесозаводска, которую признали виновной в совершении террористического акта. Женщина осуждена на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима без права на условно-досрочное освобождение. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По версии следствия, девушка совершила поджог здания военкомата. Суд квалифицировал ее действия как терроризм.

«Растворитель вспыхнул и потух. Семь секунд горения всего. Семь секунд и 14 лет срока. То есть ничего не загорелось. Я думала, это максимум хулиганство, штраф», – рассказала осужденная.

По словам женщины, к преступлению ее склонил знакомый, с которым она состояла в отношениях около трех месяцев. Он убедил осуждению, что заказчиком является якобы пострадавший участник боевых действий, хотя позже выяснилось, что за этим стояли иностранные кураторы. Сама осужденная признает, что была введена в заблуждение и не осознавала всех последствий.

«Если чувствуете, что вас втягивают, – не молчите. Обращайтесь к родителям, в полицию, а не ждите, пока произойдет что-то страшное, и за вами придут», – обратилась женщина к молодому поколению.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.