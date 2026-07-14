Особенно сильные осадки ожидаются во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

15 июля погоду в Приморском крае будут определять активные фронтальные разделы, которые принесут обильные осадки. По прогнозам синоптиков, ночью и в первой половине дня в большинстве районов ожидаются сильные, а местами – очень сильные дожди. Ветер южного направления к середине дня сменится на западный и северо-западный, оставаясь умеренным, однако на побережье его порывы могут быть очень сильными. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температурный фон останется летним: ночью +17…+22°C, днем +25…+30°C, но на восточном побережье будет прохладнее – всего +17…+22°C.

Во Владивостоке дожди будут особенно интенсивными. Сильный, временами очень сильный, ожидается ночью и в первой половине дня. Во второй половине дня возможны прояснения. Ветер юго-восточный сменится на северо-западный, временами сильный. Температура воздуха ночью составит +19…+21°C, днем воздух прогреется до +28…+30°C. В Уссурийске также сильные дожди, временами очень сильные, при южном ветре, который днём сменится на северо-западный. Здесь будет теплее: ночью +21…+23°C, днем до +30°C. В Находке – аналогичная картина: сильные осадки в первой половине дня, затем прояснения, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, температура днем достигнет +26…+28°C.

Температура воды в прибрежных акваториях остается комфортной: в Амурском заливе – +22°C, в заливе Посьета – +23°C, в районе Находки – +19°C

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