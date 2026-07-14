Школьник из Уссурийска потерял 38 тысяч рублей при покупке самоката у мошенников

Подросток прошел по ссылке и перевел все свои сбережения мошенникам Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске 16-летний подросток стал жертвой интернет-мошенников, лишившись собственных сбережений в размере 38 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Молодой человек заработал эти деньги самостоятельно, работая в службе доставки, и решил приобрести электросамокат. На торговой площадке он нашел подходящее объявление, обсудил с продавцом все детали сделки, после чего ему на электронную почту пришла ссылка для оплаты. Перейдя по ней, школьник увидел QR-код, отсканировал его и ввел сумму, не подозревая, что переводит деньги на счет злоумышленников.

После оплаты лжепродавец заявил, что доставка отменяется, а затем сообщил, что заказ аннулирован и для возврата средств нужно обратиться в «службу поддержки». Подросток рассказал о случившемся матери, которая сразу поняла, что сын столкнулся с мошенниками, и обратилась в полицию. В отделе МВД России по Уссурийску возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сейчас устанавливаются личности подозреваемых и все обстоятельства инцидента.

Полиция призывает родителей провести с детьми профилактические беседы и напомнить им о рисках при покупках на онлайн-площадках. Мошенники часто используют поддельные ссылки и QR-коды, чтобы получить доступ к деньгам, не требуя даже ввода номера карты. Специалисты советуют проверять информацию о продавцах, не переходить по подозрительным ссылкам и не оплачивать товары без гарантий. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам в интернете!

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