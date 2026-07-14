Автомобилист предстанет перед судом за гибель 17-летнего мотоциклиста в Приморье

Юный мотоциклист получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Как установило следствие, трагедия произошла в сентябре 2025 года в поселке Липовцы на улице Комсомольской. Водитель внедорожника при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», за рулем которого находился 17-летний подросток.

В результате столкновения юный мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Следователи установили, что причиной аварии стало именно нарушение правил проезда перекрестков со стороны водителя внедорожника. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

Материалы дела уже направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы с отбыванием в колонии. Прокуратура будет настаивать на строгой мере ответственности, учитывая тяжесть последствий. Суд должен дать правовую оценку действиям водителя, чья невнимательность стоила жизни несовершеннолетнему.

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