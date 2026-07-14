Жительницу Владивостока оштрафуют за шутку с аэрозольным пистолетом

Узнав, что ее ищут, женщина сама явилась в отделение полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Владивостока привлекла к ответственности 29-летнюю ранее судимую горожанку, которая стала героиней публикаций в соцсетях после инцидента на улице Русской. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили пост о ДТП, где женщина извлекла из салона автомобиля предмет, похожий на пистолет. Фотоматериалы были приобщены к делу, а личность участницы оперативно установили сотрудники уголовного розыска.

Узнав, что ее разыскивает полиция, женщина самостоятельно явилась в отдел внутренних дел и дала объяснения. Она заявила, что никакого ДТП не было: она встретила знакомого, остановилась у обочины и в шутку продемонстрировала ему аэрозольный пистолет. Однако, как пояснили в полиции, публичная демонстрация предмета, схожего с оружием, особенно в контексте дорожной ситуации, была расценена как нарушение общественного порядка.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы дела направлены в суд, где женщине может грозить штраф или административный арест на срок до 15 суток. В полиции напомнили, что даже розыгрыши с муляжами оружия в общественных местах могут привести к серьезным правовым последствиям и считаются нарушением закона.

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