В Приморье возобновили расчистку русла Большой Уссурки

Осенью прошлого года земснаряд уже прошел почти 200 метров русла, изъяв около девяти тысяч кубометров грунта. Фото: агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края

В Дальнереченском городском округе Приморского края продолжается расчистка реки Большая Уссурка – на участке вновь заработал земснаряд «Ахтарец». Работы ведутся в рамках поручения губернатора региона по защите населенных пунктов от наводнений. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как пояснили в краевом агентстве по мелиорации и гидротехническим сооружениям, это уже второй этап расчистки реки с использованием данной техники. Осенью прошлого года земснаряд уже прошел почти 200 метров русла, изъяв около девяти тысяч кубометров грунта, и теперь специалисты возобновили работы вблизи Дальнереченска – города, который регулярно страдает от паводков.

На данный момент техника переработала уже почти 4,5 тысячи кубометров донных отложений. В планах мелиораторов – углубить дно реки на протяжении почти полутора километров, что должно снизить риски подтоплений в период летних дождей и таяния снегов. Земснаряд «Ахтарец» был приобретен по поручению главы региона для работы на крупных водных артериях края, и его использование уже показало свою эффективность. Всего в Приморье на сегодняшний день углублено и расчищено 280 километров ручьев и рек, построены десятки километров дамб, закуплены 280 единиц спецтехники и два земснаряда.

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