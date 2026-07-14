Экспорт рыбной продукции из Приморья и Сахалина за неделю вырос в 2,5 раза

Общий вес продукции составил более семи тысяч тонн Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт из Приморского края и Сахалинской области 468 партий рыбы и морепродуктов общим весом более 7,1 тысячи тонн. Этот показатель более чем в 2,5 раза превышает объемы предыдущей недели. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего специалисты выдали 154 ветеринарных сертификата формы 5i и 498 сертификатов здоровья (69 из которых оформлены в Сахалинской области).

Основным покупателем традиционно остается Китай – на него пришлось 453 сертификата здоровья, тогда как в Республику Корея оформлено 45 документов. Кроме того, в рамках импортных перевозок было выдано 160 сертификатов. Для контроля качества и безопасности продукции должностные лица отобрали 214 проб, включая 24 по государственному заданию, 17 в рамках мониторинга, 8 по усиленному контролю и 165 по обращению владельцев продукции.

С начала года территориальное управление Россельхознадзора проконтролировало отправку рыбопродукции в 13 стран мира. Лидерами по объемам остаются Китай (474,6 тысяч тонн) и Республика Корея (156,8 тысяч тонн). Рост экспортных показателей подтверждает высокий спрос на дальневосточные морепродукты и эффективность работы контрольных органов по обеспечению их соответствия международным требованиям.

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