В Благовещенске ребенок выпал из окна второго этажа детского сада

Прокуратура Амурской области организовала проверку деятельности детского сада, где пострадал ребенок. Фото: пресс-служба прокуратуры Амурской области

В Благовещенске воспитанник детского сада выпал со второго этажа учреждения. Прокуратура города Благовещенска уже организовала проверку по факту этого происшествия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-служба надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел 14 июля. Ребенок 2019 года рождения выпал из окна второго этажа детского сада. Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение областного центра, где ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время врачи оценивают его состояние, а правоохранители и надзорные органы приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, исполнению своих обязанностей должностными лицами учреждения, а также достаточности мер, принятых для охраны жизни и здоровья воспитанников», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.