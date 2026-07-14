Бастрыкин взял на контроль отравление мужчины уксусом в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае продолжается разбирательство в ситуации, произошедшей в развлекательном заведении в селе Андреевка. По информации СМИ, во время одного из конкурсов посетитель получил серьезные ожоги внутренних органов и был срочно доставлен в больницу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следственные органы СК России по Приморскому краю уже завели уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Приморскому краю Анны Полонской представить доклад о ходе расследования и всех обстоятельствах происшествия. На данный момент устанавливаются детали случившегося.

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