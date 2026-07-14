Житель Камчатки истязал 10-летнего пасынка и бил его о край ванны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вынесен приговор 34-летнему местному жителю, который систематически издевался над 10-летним пасынком. Суд установил, что с октября 2025 года по февраль 2026 года мужчина, руководствуясь собственными искаженными представлениями о воспитании, регулярно бил и оскорблял мальчика. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Особо жестокий случай произошел в феврале: отчим схватил ребенка и ударил его о край ванны, после чего волок по полу за руки и ноги по всей квартире. Скрывалась травма недолго – директор школы, где учился мальчик, заметила следы побоев и немедленно сообщила в правоохранительные органы.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и синяки. В суде было доказано, что побои наносились систематически. Мужчину признали виновным по статье «Истязание несовершеннолетнего». Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, удовлетворены исковые требования прокурора: осужденный выплатит потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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