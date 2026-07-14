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НовостиОбщество14 июля 2026 23:24

Жительница Камчатки на день рождения избранника погасила его алиментный долг

Женщина оплатила 975 тысяч рублей
Алина БОНДАРЕНКО
Жительница Камчатки на день рождения избранника погасила его алиментный долг

Жительница Камчатки на день рождения избранника погасила его алиментный долг

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 46-летний житель краевой столицы долгие годы нерегулярно и недобросовестно платил алименты на двоих своих детей. К моменту их совершеннолетия задолженность накопилась внушительная – 1 миллион 300 тысяч рублей. Мужчину даже объявляли в розыск через УФССП. Но его жизнь кардинально изменилась после переезда в поселок Палана – там он встретил свою любовь, устроился на работу и начал постепенно погашать долг из зарплаты, выплатив 325 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Остаток задолженности составлял еще 975 тысяч рублей, и в июле, ко дню рождения мужчины, его избранница решилась на невероятный шаг. Женщина пришла к старшему судебному приставу Паланского городского округа, обсудила ситуацию и полностью погасила оставшуюся сумму, а также оплатила исполнительский сбор в размере 155 тысяч рублей.

Сама женщина оказалась не просто щедрой, но и хорошо понимала цену алиментов – она тоже когда-то была должницей, пока ее дети находились в социальном учреждении. Однако она сумела выплатить все задолженности, восстановилась в родительских правах, и теперь дети живут с ней.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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