Жительница Камчатки на день рождения избранника погасила его алиментный долг Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 46-летний житель краевой столицы долгие годы нерегулярно и недобросовестно платил алименты на двоих своих детей. К моменту их совершеннолетия задолженность накопилась внушительная – 1 миллион 300 тысяч рублей. Мужчину даже объявляли в розыск через УФССП. Но его жизнь кардинально изменилась после переезда в поселок Палана – там он встретил свою любовь, устроился на работу и начал постепенно погашать долг из зарплаты, выплатив 325 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Остаток задолженности составлял еще 975 тысяч рублей, и в июле, ко дню рождения мужчины, его избранница решилась на невероятный шаг. Женщина пришла к старшему судебному приставу Паланского городского округа, обсудила ситуацию и полностью погасила оставшуюся сумму, а также оплатила исполнительский сбор в размере 155 тысяч рублей.

Сама женщина оказалась не просто щедрой, но и хорошо понимала цену алиментов – она тоже когда-то была должницей, пока ее дети находились в социальном учреждении. Однако она сумела выплатить все задолженности, восстановилась в родительских правах, и теперь дети живут с ней.

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