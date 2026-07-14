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НовостиПроисшествия14 июля 2026 23:44

Адвокат из Владивостока пообещал за 2,7 млн рублей решить дело подследственного

Юрист в СИЗО убедил родственницу обвиняемого, что передаст взятку сотрудникам
Алина БОНДАРЕНКО
Адвокат из Владивостока пообещал за 2,7 млн рублей решить дело подследственного

Адвокат из Владивостока пообещал за 2,7 млн рублей решить дело подследственного

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке завершено расследование дела против адвоката, который решил нажиться на чужой беде. Вместо честной защиты он, находясь в СИЗО № 1, заключил соглашение с одним из подследственных – якобы за 2 миллиона рублей он передаст взятку должностным лицам, чтобы те смягчили меру пресечения и переквалифицировали обвинение на более легкую статью. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

30 марта 2026 года супруга подследственного, действуя под контролем оперативников УФСБ, передала адвокату 2,7 миллиона рублей. Из них 700 тысяч предназначались ему в качестве «гонорара», а остальное – якобы для взятки. Вот только юрист не собирался никому ничего передавать – он просто хотел присвоить все деньги себе.

Однако женщина заподозрила неладное, обратилась в органы, и дальнейшая передача проходила уже под прикрытием. Когда адвокат взял деньги, его задержали с поличным – вместо настоящих купюр в сумке были муляжи.

В отношении защитника завели уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

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