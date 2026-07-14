Адвокат из Владивостока пообещал за 2,7 млн рублей решить дело подследственного Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке завершено расследование дела против адвоката, который решил нажиться на чужой беде. Вместо честной защиты он, находясь в СИЗО № 1, заключил соглашение с одним из подследственных – якобы за 2 миллиона рублей он передаст взятку должностным лицам, чтобы те смягчили меру пресечения и переквалифицировали обвинение на более легкую статью. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

30 марта 2026 года супруга подследственного, действуя под контролем оперативников УФСБ, передала адвокату 2,7 миллиона рублей. Из них 700 тысяч предназначались ему в качестве «гонорара», а остальное – якобы для взятки. Вот только юрист не собирался никому ничего передавать – он просто хотел присвоить все деньги себе.

Однако женщина заподозрила неладное, обратилась в органы, и дальнейшая передача проходила уже под прикрытием. Когда адвокат взял деньги, его задержали с поличным – вместо настоящих купюр в сумке были муляжи.

В отношении защитника завели уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

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