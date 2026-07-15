На Чукотке завели дело после опрокидывания автобуса с рабочими в кювет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке следователи разбираются в обстоятельствах ДТП с участием автобуса, который перевозил вахтовых рабочих. Авария случилась 8 июля на автодороге между городами Билибино и Певек. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, и автобус опрокинулся прямо на трассе, после чего скатился в придорожный кювет. В результате происшествия пострадали и водитель, и пассажиры – все они сотрудники одной из местных компаний. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Медики диагностировали у людей телесные повреждения различной степени тяжести. Двое пострадавших получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. По факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств Билибинский межрайонный следственный отдел СК России по Чукотскому АО завел уголовное дело.

Сейчас следователи проводят комплекс оперативных мероприятий: устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей, изучают состояние дорожного покрытия и техническое состояние автобуса. Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной потери управления. Водитель, если его вина будет доказана, может лишиться свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.

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