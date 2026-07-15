В Приморье размыло дороги в Пограничном и Хорольском округах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Непогода испытывает на прочность дорожную сеть Приморского края – в среду, 15 июля, транспортное сообщение нарушено сразу в нескольких западных районах. Самая сложная ситуация сложилась в Пограничном округе. Там полностью закрыт для движения участок на 18-м километре дороги Гродеково – Барановка – Садовый – перелив воды достиг 50 сантиметров, и проезд для всех машин невозможен. Дорожники обещают начать восстановительные работы только после того, как вода начнет спадать. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На этом же направлении есть и менее критичные участки: на 7-м километре подъезда к селу Духовское перелив составляет 10-20 сантиметров – проезд сохраняется, но водителей просят быть предельно внимательными. Аналогичная ситуация на 80-м километре трассы Сибирцево – Жариково – Комиссарово – перелив до 20 сантиметров, движение открыто.

В Хорольском округе фиксируются переливы глубиной 15-20 сантиметров на разных участках подъезда к селу Сиваковка, до 20 сантиметров на 10-11 километрах дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев. Самый проблемный объект – объезд моста на 7-м километре Хороль – Поповка – Лукашевка, где глубина воды достигла 30 сантиметров. По аварийному мосту разрешен проезд только автомобилям массой до 5 тонн. К капремонту приступят, как только вода спадет.

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