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НовостиОбщество15 июля 2026 0:17

Во Владивостоке за ночь выпало 26 мм осадков

Синоптики обещают сильный дождь как минимум до обеда
Алина БОНДАРЕНКО
Во Владивостоке за ночь выпало 26 мм осадков

Во Владивостоке за ночь выпало 26 мм осадков

Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток накрыла волна непогоды – за ночь и утро 15 июля в городе выпало уже 26 миллиметров осадков. Дождь начался ночью и пока не собирается прекращаться. По прогнозам синоптиков, сильные осадки сохранятся в течение первой половины дня, а значит, ситуация на дорогах может ухудшиться в любой момент. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пока все магистрали краевого центра остаются в проезжем состоянии. Сотрудники муниципальной службы «Содержание городских территорий» ведут круглосуточный мониторинг дорог и уровня воды на улицах. Бригады распределены по всем районам города – они готовы оперативно прочищать решетки ливневок и колодцы, чтобы вода не скапливалась на проезжей части. Особое внимание уделяют низким участкам, где традиционно возникают лужи и подтопления.

Власти просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендуют по возможности не выезжать на личном транспорте. Кроме того, автомобили не стоит оставлять под деревьями, рядом с подпорными стенами и заборами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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