Во Владивостоке за ночь выпало 26 мм осадков Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток накрыла волна непогоды – за ночь и утро 15 июля в городе выпало уже 26 миллиметров осадков. Дождь начался ночью и пока не собирается прекращаться. По прогнозам синоптиков, сильные осадки сохранятся в течение первой половины дня, а значит, ситуация на дорогах может ухудшиться в любой момент. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пока все магистрали краевого центра остаются в проезжем состоянии. Сотрудники муниципальной службы «Содержание городских территорий» ведут круглосуточный мониторинг дорог и уровня воды на улицах. Бригады распределены по всем районам города – они готовы оперативно прочищать решетки ливневок и колодцы, чтобы вода не скапливалась на проезжей части. Особое внимание уделяют низким участкам, где традиционно возникают лужи и подтопления.

Власти просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендуют по возможности не выезжать на личном транспорте. Кроме того, автомобили не стоит оставлять под деревьями, рядом с подпорными стенами и заборами.

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