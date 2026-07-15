Иностранца осудили за хранение краснокнижных грибов и корня женьшеня в Приморье Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае вынесен приговор иностранному гражданину, который незаконно хранил особо ценные растения и грибы, занесенные в Красную книгу России. Дальнереченский районный суд признал его виновным в хранении частей особо ценных видов, охраняемых международными договорами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как установили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, подсудимый приобрел 8 плодовых тел грибов рядовка мацутаке и корень женьшеня настоящего. Оба этих вида внесены в Красную книгу РФ и подлежат особой охране. Мужчина хранил их в своем жилище в Дальнереченске с октября 2023 года до тех пор, пока его не поймали – при обыске все изъяли. В суде он полностью признал вину и пояснил, что хранил рекордно редкие грибы и корень для личного использования – никакого сбыта не планировал.

Суд учел смягчающие обстоятельства: мужчина активно помогал следствию, чистосердечно раскаялся и полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. При этом в срок отбытия зачли время, которое он провел под стражей и под домашним арестом в ходе дознания. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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