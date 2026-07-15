На Приморье обрушились сильные дожди из-за остатков тайфуна BAVI Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае начинается волна непогоды. По данным синоптиков, ночь на среду, 15 июля, была тяжелой – на регион обрушился полярный фронт, усиленный остатками бывшего тайфуна BAVI. На большей части территории прошли сильные дожди. Примгидромет уже выпустил штормовое предупреждение, так что жителям стоит быть готовыми к ухудшению погоды. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Днем ситуация начала меняться. На западе и юге края дожди прекратятся, воздух прогреется до +27…+32 градусов. Там, где осадки задержатся, будет прохладнее – +20…+25 градусов.

Во Владивостоке среда обещает быть контрастной. Дожди уже прекратились, воздух прогреется до +27…+30 градусов. Однако из-за высокой влажности будет душно.

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