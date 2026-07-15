СК завел дело после отравления мужчины уксусом в ночном клубе Приморья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Приморья завел уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Поводом стал инцидент, который произошел 29 июня во время развлекательной программы в ночном клубе села Андреевка. Посетитель клуба по заданию ведущих выпил уксусную жидкость и получил серьезный химический ожог внутренних органов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, все случилось в ночном клубе на улице Школьной в Андреевке. Организаторы конкурса включили в сценарий небезопасное задание – употребление уксуса. Мужчина выполнил его, после чего ему стало плохо, и он вынужден был обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали химические ожоги пищевода и желудка – травма, которая может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Сейчас пострадавший находится на лечении, его состояние уточняется.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить точную степень тяжести вреда, причиненного здоровью. Если вина организаторов развлекательного заведения будет доказана, им грозят крупные штрафы и даже лишение свободы.

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