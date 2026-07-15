В Приморье у острова Путятин кит запутался в веревках Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае развернулась спасательная операция по освобождению кита, который запутался в веревках у берегов острова Путятин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По словам очевидцев, это молодой кит – его длина около пяти метров. Он может лишь ненадолго подняться на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и снова скрывается под водой. Рыбаки и местные жители заметили на его теле что-то похожее на ошейник – вероятно, часть сетей или снастей, в которых он застрял.

Для освобождения кита требуется специальное оборудование. Без него погружаться под воду к животному опасно – можно навредить и человеку, и млекопитающему.

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