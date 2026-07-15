В Приморье вернули к жизни пациента после остановки сердца во время инфаркта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае врачи совершили настоящее чудо, вернув пациента к жизни. 11 июля бригада скорой помощи Октябрьской центральной районной больницы выехала на экстренный вызов к 61-летнему мужчине. У пациента диагностировали острый инфаркт миокарда, и пока фельдшеры оказывали ему помощь, сердце остановилось. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Реанимация началась мгновенно. Фельдшеры делали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких 15 минут. За это время они смогли восстановить сердечную деятельность, и мужчина снова задышал. Его сразу доставили в реанимацию Октябрьской больницы.

Состояние оставалось крайне тяжелым, пациент был в коме, но врачи сумели добиться положительной динамики. Тот же день по согласованию со специалистами регионального сосудистого центра его перевели в Уссурийск, а на следующий день транспортировали в Приморскую краевую клиническую больницу №1, где продолжили специализированное лечение.

Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он продолжает лечение под наблюдением врачей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.