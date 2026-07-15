У побережья Камчатки 15 июля произошли два мощных землетрясения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Камчатка снова испытала на прочность подземную активность. Утром 15 июля в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова произошли сразу два сильных землетрясения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Первый толчок магнитудой 6.0 был зафиксирован около 14:42 по местному времени. Эпицентр находился в 210 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 64,6 километра. Всего через шесть минут произошло второе землетрясение магнитудой 5.7 – в 206 километрах от краевой столицы, на глубине 72 километра.

Жалоб от жителей не поступало. Угрозы цунами нет. Все службы работают в штатном режиме, энергоснабжение и транспортная инфраструктура не нарушены.

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