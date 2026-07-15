Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке готовятся к масштабным плановым работам на водопроводных сетях. В четверг, 16 июля, с 02:00 до 23:55 будет временно приостановлено холодное водоснабжение в нескольких районах города. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ограничения затронут жителей, которые подключены к двум крупным водонасосным станциям – «Днепровская» и «Некрасовская». Список адресов, попавших под отключение, насчитывает сотни улиц, переулков и проспектов, включая центральные магистрали и окраины.

Под отключение попадают улицы: 100 лет Владивостоку, Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Партизанский проспект, а также переулки и микрорайоны – Круговая, Матросская, Проходная, Днепровская, Некрасовская и многие другие. Полный перечень адресов опубликован в официальном сообщении водоканала Владивостока. Коммунальщики подчеркивают: отключение плановое и связано с ремонтными работами на сетях, которые необходимы для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Жителей и организации, попавшие в зону ограничений, просят заранее запастись водой для хозяйственных нужд. Информацию о ходе работ можно уточнить по телефону диспетчерской службы: 8 (423) 200-57-77.

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