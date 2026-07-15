Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 3:26

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостокевидео

С 2 часов ночи до полуночи без холодной воды останутся жители тысяч домов
Алина БОНДАРЕНКО
Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке готовятся к масштабным плановым работам на водопроводных сетях. В четверг, 16 июля, с 02:00 до 23:55 будет временно приостановлено холодное водоснабжение в нескольких районах города. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ограничения затронут жителей, которые подключены к двум крупным водонасосным станциям – «Днепровская» и «Некрасовская». Список адресов, попавших под отключение, насчитывает сотни улиц, переулков и проспектов, включая центральные магистрали и окраины.

Под отключение попадают улицы: 100 лет Владивостоку, Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Партизанский проспект, а также переулки и микрорайоны – Круговая, Матросская, Проходная, Днепровская, Некрасовская и многие другие. Полный перечень адресов опубликован в официальном сообщении водоканала Владивостока. Коммунальщики подчеркивают: отключение плановое и связано с ремонтными работами на сетях, которые необходимы для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Сотни домов останутся без воды 16 июля во Владивостоке Фото: администрация Владивостока/@adm_vl

Жителей и организации, попавшие в зону ограничений, просят заранее запастись водой для хозяйственных нужд. Информацию о ходе работ можно уточнить по телефону диспетчерской службы: 8 (423) 200-57-77.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.