В Приморье с начала года ввезли почти 29 тысяч тонн импортного мяса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморский край продолжает расти поток импортного мяса – за первое полугодие и первые две недели июля 2026 года Россельхознадзор проконтролировал почти 29 тысяч тонн мясной продукции. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Лидером по поставкам стало мясо птицы – на него пришлось 18 тысяч тонн. Также в регион завезли 6,7 тысячи тонн говядины, 2,9 тысячи тонн буйволятины, 1,2 тысячи тонн свинины и 131 тонну баранины.

Основными поставщиками мяса в Приморье остаются Китай (13,2 тысячи тонн) и Бразилия (10,7 тысячи тонн). Также продукция поступает из Индии, Аргентины, Уругвая, Парагвая и Японии.

Все партии проходят обязательный ветеринарный контроль на приморских постах. Специалисты Россельхознадзора уже проконтролировали почти 1,7 тысячи импортных партий и подтвердили их соответствие российским требованиям безопасности.

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