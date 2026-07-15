Переход для людей с ОВЗ оборудовали у станции Новая Сила в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае транспортная прокуратура добивается создания безопасных условий для маломобильных граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ходе проверки было установлено, что пешеходный переход на 148 километре перегона Лозовый – Кузнецово (остановочный пункт Новая Сила) не соответствует требованиям безопасности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Настил перехода превышает уровень головки рельса, есть перепады высот, а сам переход не оборудован тактильными наземными указателями, предупреждающими плакатами и знаками. Это делает пересечение путей опасным для людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и пассажиров с детскими колясками.

Находкинская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала привести объект в нормативное состояние. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения суда находится на строгом контроле надзорного ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.