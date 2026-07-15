Во Владивостоке с 7 по 9 августа остановят движение трамвая №6 Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке в начале августа временно изменится схема движения общественного транспорта. В связи с плановой заменой теплотрассы на улице Борисенко будет полностью остановлено движение трамваев маршрута № 6. Ограничение вводится с 18:00 7 августа и продлится до полуночи 9 августа. Подрядчик заменит 200 метров теплосетей и проведет капитальный ремонт трех тепловых камер. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Часть работ затронет непосредственно трамвайные пути, поэтому безопасность движения требует полного перекрытия маршрута. В городской администрации подчеркнули, что это последний крупный участок теплотрассы в данном микрорайоне, который требует обновления.

Жителей и гостей Владивостока просят заранее планировать поездки и учитывать временные изменения.

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