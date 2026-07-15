В Приморье взыскали 900 тысяч рублей в пользу женщины, обманутой мошенниками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, жертвой которого стала пожилая женщина из Дальнереченска. В ноябре 2024 года она стала жертвой классической схемы: злоумышленники позвонили ей, представившись сотрудниками банка, и убедили перевести все сбережения на «безопасный счет». Сумма оказалась крупной – более 750 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По факту деньги поступили на банковскую карту жителя города Ленинска-Кузнецово, который затем обналичил их. Таких людей называют «дропперами» – они предоставляют свои счета для незаконных операций за небольшой процент или списывают часть денег.

Прокуратура Дальнереченска подала иск в суд о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с ответчика более 900 тысяч рублей: помимо основного долга, добавились проценты за пользование чужими денежными средствами.

Решение суда уже вступило в силу, и его исполнение поставлено на контроль Дальнереченской межрайонной прокуратуры.

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