В Камчатском крае за месяц авиарейсами воспользовались почти 9 тысяч пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Камчатские авиакомпании подвели итоги работы за июнь 2026 года. За месяц на территории края было выполнено 349 рейсов, которые перевезли свыше 8,8 тысячи пассажиров. Из них более 6,8 тысячи человек воспользовались субсидированными билетами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Власти подчеркивают: даже в пиковые периоды задержки устраняются в оперативном режиме, а при необходимости вводятся дополнительные борты.

На направлениях с повышенным спросом авиапредприятие принимает гибкие решения: либо организует дополнительные рейсы, либо увеличивает загрузку уже существующих. Особое внимание уделяется маршруту в Палану – там вывоз пассажиров проводится как по регулярному расписанию, так и дополнительными рейсами. Это позволяет максимально быстро реагировать на изменение потребностей.

Также в крае подтвердили, что топлива для обеспечения всех социальных авиаперевозок имеется в достаточном объеме – это исключает сбои из-за нехватки ГСМ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.