Отправил на лодке снимать сети без жилетов: в Кузбассе отец стал свидетелем смерти своих сыновей

Мальчики были без спасательных жилетов, поэтому не смогли спастись Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области утонули два мальчика, которых отец отправил на лодке снимать сети. Дети были без спасательных жилетов, а отец не смог им помочь. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Сiбдепо».

Трагедия произошла на реке, куда отец и двое сыновей-подростков приехали порыбачить. Мужчина отправил ребят на лодке снимать сети, но при этом не дал им спасательных жилетов. В какой-то момент судно перевернулось, и мальчики оказались в ледяной воде.

Все это время отец находился на берегу и был бессилен что-либо сделать – он не мог помочь своим детям, так как не имел возможности добраться до них.

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