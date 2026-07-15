Будущих молодоженов Приморья предупредили об опасности со стороны мошенников

Будущие молодожены все чаще становятся жертвами мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые будущие молодожены стали мишенью новой мошеннической схемы: злоумышленники рассылают письма от имени «Госуслуг» или органов ЗАГС с сообщением об отмене записи на регистрацию брака. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал МЦУ Владивостока.

В таких уведомлениях указываются реальные дата, время и отдел, где должна была проходить церемония, чтобы усыпить бдительность получателей. В конце письма обычно содержится ссылка для «восстановления записи» или «уточнения информации», переход по которой ведет на фишинговый сайт, где мошенники пытаются похитить личные данные или деньги.

Приморцев предупредили, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, какими бы правдоподобными они ни казались. Единственный безопасный способ проверить статус заявления — зайти в личный кабинет на официальном портале «Госуслуги» или в мобильное приложение. Если запись действительно отменена или изменена, эта информация отобразится именно там. Также можно напрямую обратиться в тот отдел ЗАГС, куда была подана заявка.

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