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НовостиОбщество15 июля 2026 7:17

Будущих молодоженов Приморья предупредили об опасности со стороны мошенников

Мошенники рассылают фейковые уведомления об отмене регистрации брака через «Госуслуги»
Юлия ЕФРЕМОВА
Будущие молодожены все чаще становятся жертвами мошенников

Будущие молодожены все чаще становятся жертвами мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые будущие молодожены стали мишенью новой мошеннической схемы: злоумышленники рассылают письма от имени «Госуслуг» или органов ЗАГС с сообщением об отмене записи на регистрацию брака. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал МЦУ Владивостока.

В таких уведомлениях указываются реальные дата, время и отдел, где должна была проходить церемония, чтобы усыпить бдительность получателей. В конце письма обычно содержится ссылка для «восстановления записи» или «уточнения информации», переход по которой ведет на фишинговый сайт, где мошенники пытаются похитить личные данные или деньги.

Приморцев предупредили, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, какими бы правдоподобными они ни казались. Единственный безопасный способ проверить статус заявления — зайти в личный кабинет на официальном портале «Госуслуги» или в мобильное приложение. Если запись действительно отменена или изменена, эта информация отобразится именно там. Также можно напрямую обратиться в тот отдел ЗАГС, куда была подана заявка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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